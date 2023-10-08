Миллеровский МЭЗ встречает нового руководителя

Миллеровский маслоэкстракционный завод – важное и знаковое предприятие для всего района. В прошлом году завод отпраздновал 115-летний юбилей, здесь трудилось не одно поколение миллеровцев, многие из горожан работают на производстве сегодня.
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