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Миллеровский МЭЗ встречает нового руководителя

Миллеровский МЭЗ встречает нового руководителя

Миллеровский маслоэкстракционный завод – важное и знаковое предприятие для всего района. В прошлом году завод отпраздновал 115-летний юбилей, здесь трудилось не одно поколение миллеровцев, многие из горожан работают на производстве сегодня.

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