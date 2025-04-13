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Русская весна

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«Пора или смириться, или заткнуться» — Трамп о переговорах по Украине (ВИДЕО)

«Пора или смириться, или заткнуться» — Трамп о переговорах по Украине (ВИДЕО)

Президент США Дональд Трамп высказался о переговорах по Украине. «Наступает момент, когда вам просто нужно смириться или заткнуться, и посмотрим, что из этого выйдет, но я думаю, что все идёт хорошо», — сказал американский президент.

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