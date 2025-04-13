«Пора или смириться, или заткнуться» — Трамп о переговорах по Украине (ВИДЕО)

Президент США Дональд Трамп высказался о переговорах по Украине. «Наступает момент, когда вам просто нужно смириться или заткнуться, и посмотрим, что из этого выйдет, но я думаю, что все идёт хорошо», — сказал американский президент.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии