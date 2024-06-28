В России представили новую альтернативу YouTube

МОСКВА, 28 июня, ФедералПресс. Новый видеохостинг «Платформа» позволит смотреть контент в качестве до 4К, поддерживает формат коротких видео и трансляций в высоком качестве, которые можно стримить в других социальных сетях.
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