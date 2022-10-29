Общественная служба новостей

1 336 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Донцова
    Вы там с дуба рухнули! Какие могут быть отношения Путина В.В. с пугачевой? Совсем ку-ку!Продюсер Дзюник з...
  • Lyudmila
    Если у Америки что то прибыло, значит где то сильно убыло, а именно в Евросоюзе. Без зазрения совести они грабят свои...Байден заявил, чт...
  • Витек Мытищенский
    В статье фактическая ошибка: нападение Германии на Севастополь было в 1941 году, а не в 1991!«СП»: Севастополь...

«Ъ»: Банк РФ решил ничего не трогать до зимы

«Ъ»: Банк РФ решил ничего не трогать до зимы

Совет директоров Центробанка России решил сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Как пишет «КоммерсантЪ», он впервые отказался оценить краткосрочное совокупное направление «рисков, влияние которых на экономику и цены неоднозначно».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх