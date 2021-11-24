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Тренер «Спартака» Витория обвинил Спаллетти во лжи. Червиченко: Спаллетти - итальянский колхозник

Тренер «Спартака» Витория обвинил Спаллетти во лжи. Червиченко: Спаллетти - итальянский колхозник

Главный тренер «Спартака» Руи Витория прокомментировал слова наставника «Наполи» Лучано Спаллетти об отказе пожать руку после матча.

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