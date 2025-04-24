Дорога в кошачье королевство: лестницы для пушистых домашних любимцев на фасадах швейцарских домов

Настоящим котоманам не жалко ни сил, ни средств на то, чтобы любимая пушистая морда была довольна. В Швейцарии к кошкам относятся настолько трепетно, что даже строят специальные лестницы, чтобы усатые пройдохи могли свободно ходить по ним из дома на улицу и обратно.
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