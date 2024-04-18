Автор: АМАРАНТ "Еврейская кровь?" Черниговское подполье сдало тайный отель с офицерьем и наемниками.
"Отрицательный резус" После сноса укробазы ищут странных доноров
Комментарии
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Алексей Куницын
В Чернигове три ракеты выпустили по отелю, где было совещание военнослужащих ВСУ. Очередная база наёмников была вычеркнута из списка городской застройки. Слава Украинским партизанам-разведчикам !!!
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15 час.
Вячеслав Гришин
Когда прилетает по НАТО, особенно радует.
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9 час.
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