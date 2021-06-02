Никогда такого не было, и вот опять: ожидаются паводки в Уссурийске

Надвигающийся циклон принесет грозовые ливни и паводки. Уровень воды в реках поднимется на 70 см, угроза нависла над юго-восточными и западными районами, в том числе и над Уссурийском, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на ГУ МЧС России по Приморскому краю.