Смольянинова обманули со звонком от Ермака, БИ-2 в тюрьме, а Шендерович мухлюет

Анна Лисовская

Вот верно говорят, что Россию невозможно победить извне, ее можно взорвать только изнутри. В каждой стране есть свои противники власти, но ни в одной из стран эти противники никогда не призывали взорвать свою страну ядерным оружием, уничтожить или расчленить на кусочки! И только в России такие либерасты! Нельзя возвращать их сюда. Давно заметила, что Путин всегда предпочитает не сажать, а выдавливать эту нечисть из России. Как будто понимает, что это самое ужасное, что может быть с такими. И я с ним полностью солидарна. Отлучение от кормушки для них смертельно.