Просто упоительно и уморительно сейчас следить за всеми этими бегунками.
Смольянинова обманули со звонком от Ермака, БИ-2 в тюрьме, а Шендерович мухлюет
Комментарии
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Анна Лисовская
Вот верно говорят, что Россию невозможно победить извне, ее можно взорвать только изнутри. В каждой стране есть свои противники власти, но ни в одной из стран эти противники никогда не призывали взорвать свою страну ядерным оружием, уничтожить или расчленить на кусочки! И только в России такие либерасты! Нельзя возвращать их сюда. Давно заметила, что Путин всегда предпочитает не сажать, а выдавливать эту нечисть из России. Как будто понимает, что это самое ужасное, что может быть с такими. И я с ним полностью солидарна. Отлучение от кормушки для них смертельно.
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12 час.
ШКИПЕР
Стоит ли тратить время и количество букв на этих мразей ?
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12 час.
Балу -
Въезд в Россию для них и им подобным должен быть закрыт... Он - не граждане России... Они - лица, у которых по недоразумению на руках оказались российские паспорта...
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5 час.
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