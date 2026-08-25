Юрист Баранов: в некоторых случаях врач вправе отказать в выдаче больничного

Врач не обязан всегда удовлетворять просьбу пациента в оформлении больничного отпуска. На самом деле он предоставляется только по результатам обследования, которое подтверждает наличие болезни или травмы, предполагающей временную нетрудоспособность, объяснил объяснил RT адвокат Игорь Баранов.
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