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Газета.ру

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Юрист Баранов: в некоторых случаях врач вправе отказать в выдаче больничного

Юрист Баранов: в некоторых случаях врач вправе отказать в выдаче больничного

Врач не обязан всегда удовлетворять просьбу пациента в оформлении больничного отпуска. На самом деле он предоставляется только по результатам обследования, которое подтверждает наличие болезни или травмы, предполагающей временную нетрудоспособность, объяснил объяснил RT адвокат Игорь Баранов.

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