Юрист Баранов: в некоторых случаях врач вправе отказать в выдаче больничного

Врач не обязан всегда удовлетворять просьбу пациента в оформлении больничного отпуска. На самом деле он предоставляется только по результатам обследования, которое подтверждает наличие болезни или травмы, предполагающей временную нетрудоспособность, объяснил объяснил RT адвокат Игорь Баранов.