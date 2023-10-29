Яков Циперович: почему советский электрик перестал стареть и спать

С 1979 года Яков Циперович не знает, что такое усталость и практически не изменился внешне. Его невероятные способности привлекли внимание видных ученых с мировыми именами, которые провели исследования и обнаружили некоторые «отклонения» в его организме.
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