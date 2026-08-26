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Аргументы и Факты

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Эксперт Зыков предупредил о применении ИИ для кибератак

Эксперт Зыков предупредил о применении ИИ для кибератак

Одним из наиболее серьёзных рисков развития искусственного интеллекта может стать его использование для поиска уязвимостей и проведения кибератак, считает эксперт по информационной безопасности Владимир Зыков.

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