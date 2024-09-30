Серебро – благородный металл, который является символом любви, Луны и женского начала. Расскажем, когда его стали добывать на наших территориях и как контролировали качество.
Серебро
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Серебро – благородный металл, который является символом любви, Луны и женского начала. Расскажем, когда его стали добывать на наших территориях и как контролировали качество.
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