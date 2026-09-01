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ВЕСТИ КРЫМ

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В Феодосии осудили водителя за смертельное ДТП

В Феодосии осудили водителя за смертельное ДТП

В августе 2025 года мужчина при перестроении с левой полосы на правую не убедился в безопасности манёвра и столкнулся с другой машиной, сообщили в прокуратуре Крыма.

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