На форуме «Транспорт и строительство» подписано несколько крупных соглашений

Двенадцать соглашений, касающихся развития беспилотной авиации, поставок техники, обмена в научной сфере и информационного взаимодействия заключено в рамках Первого Международного форума «Транспорт и строительство», проходящего в эти дни в Уфе.
Двенадцать соглашений, касающихся развития беспилотной авиации, поставок техники, обмена в научной сфере и информационного взаимодействия заключено в рамках Первого Международного форума «Транспорт и строительство», проходящего в эти дни в Уфе.
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