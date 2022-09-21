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На форуме «Транспорт и строительство» подписано несколько крупных соглашений

На форуме «Транспорт и строительство» подписано несколько крупных соглашений

Двенадцать соглашений, касающихся развития беспилотной авиации, поставок техники, обмена в научной сфере и информационного взаимодействия заключено в рамках Первого Международного форума «Транспорт и строительство», проходящего в эти дни в Уфе.

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