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Ura.ru: отбеливатель с уксусом или аммиаком выделяет токсичные газы

Ura.ru: отбеливатель с уксусом или аммиаком выделяет токсичные газы

Смешивание бытовой химии может вызвать быструю реакцию с выделением опасных газов. Наибольший риск создают сочетания хлорсодержащих отбеливателей с кислотами и аммиаком, сообщает Ura.

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