Минэкономразвития расширит понятие социального бизнеса для участников СВО

Министерство экономического развития России планирует расширить понятие социального бизнеса для предприятий малого и среднего предпринимательства, которые берут на работу участников специальной военной операции.
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