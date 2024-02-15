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Минэкономразвития расширит понятие социального бизнеса для участников СВО

Минэкономразвития расширит понятие социального бизнеса для участников СВО

Министерство экономического развития России планирует расширить понятие социального бизнеса для предприятий малого и среднего предпринимательства, которые берут на работу участников специальной военной операции.

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