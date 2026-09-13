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Пронедра

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Одни гибнут на СВО, а другие устраивают полуголые шоу на федеральных каналах

Полуголые шоу на федеральных каналах снова вызывают споры. Пока страна живёт в условиях СВО, звёзды демонстрируют эпатаж, дорогие наряды и роскошь.

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