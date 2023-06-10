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Тверская филармония приглашает на праздничный концерт, посвященный Дню России

Тверская филармония приглашает на праздничный концерт, посвященный Дню России

Тверская филармония приглашает на торжественный концерт, приуроченный к празднованию Дня России. Для слушателей выступят коллективы и солисты филармонии, которые исполнят любимые всеми композиции о России, патриотические песни и многое другое.

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