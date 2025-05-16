Трамп заявил, что его встречу с Путиным удастся спланировать и провести

Во время визита в Абу-Даби президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил о возможности скорейшего проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным для разрешения украинского кризиса.
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