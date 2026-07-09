Иностранцев восхитила поэтическая родина Пушкина

Блогерша Лиза Граф, в юном возрасте переехавшая с семьей в Германию и недавно вернувшаяся в Россию, посетила музей-заповедник «Михайловское» в Псковской области — поэтическую родину поэта Александра Пушкина и показала это удивительное место иностранцам.