Bloomberg: Армения становится одним из хабов для американской ИИ-инфраструктуры

Армения может стать одним из центров американской инфраструктуры в сфере искусственного интеллекта после запуска дата-центра на базе технологий Nvidia.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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(sarcasm mode on)
Армения, как известно, главный генератор электричества на Кавказе. Там можно развернуть инфраструктуры IT для всей Евразии, и на половину Африки еще хватит!
(sarcasm mode off)