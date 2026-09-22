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Bloomberg: Армения становится одним из хабов для американской ИИ-инфраструктуры

Bloomberg: Армения становится одним из хабов для американской ИИ-инфраструктуры

Армения может стать одним из центров американской инфраструктуры в сфере искусственного интеллекта после запуска дата-центра на базе технологий Nvidia.

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