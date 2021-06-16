Очень помогла бывшей невестке после развода, а та помочь в ответ отказывается: «У свекрови сын есть, его мать – его проблема»

Моя семья. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома!Дети и семьяОчень помогла бывшей невестке после развода, а та помочь в ответ отказывается: «У свекрови сын есть, его мать – его проблема»– …Упала она на даче, сломала ногу! – рассказывает про подругу шестидесятипятилетняя Ольга Иннокентьевна.Вернуться к статье142НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьМТМарина ТомашевскаяСчитаю, что Валентине Викторовне надо предлагать той же бывшей невестке подписывать договор ренты на квартиру, да и дачу. Условия могут быть разные: возможно пусть невестка нанимает сиделку с проживанием, площадь позволяет, а в дальнейшем, когда возможно услуги сиделки не потребуются, осуществлять уход за пожилой хоть и бывшей свекровью. Сын жильём обеспечен, от него никакого толку, а благодаря своей недвижимости Валентина Викторовна вполне может обеспечить себе достойную старость.Виктор Белогорцевнынче бабы говенныеAllaА мужики хуёвые, вот так и живём...LLuidmilaЕсли подойти с точки зрения невестки, то если она начнёт заниматься свекровью, то потеряет нынешнего мужа. Выбор очевиден. Вот взрослые внучки могли бы помогать... их родная бабка. их вырастила вместе с матерью.ВалерияЧто за чушь вы пишите. Значит невестке страшно мужика потерять, а внучки должны бросить учебу, чтобы приехать бабушке помогать. Могла бы и с мужем поговорить, чтобы вместе помочь старушке.На мой характер, я бы так и сделала, а если бы муж стал противиться, послала его далеко.LLuidmilaА вы считаете, что всю жизнь за одну ошибку расплачиваться нужно?ВалерияПро какую вы ошибку пишите? Лично я пишу про чувство благодарности и то, что это бабушка её дочерей.LLuidmilaОшибка - это замужество. Причём бабушка, которая помогала - это мать бывшего мужа, который устранился. Конечно, она могла бы не помогать растить девочек, но она в первую очередь сама была с внучками, сама этого хотела и сама была не одна 17 лет. В то же время её невестка, которая с ней жила была, как в тюрьме. Не присядь, не приляг, делай то, что хочет свекровь, то есть 17 лет сама себе не хозяйка, приживалка. Вы так жить пробовали? Наверное нет. Поэтому я очень понимаю, что женщина сбежала замуж. И теперь ей уже много лет, каждый год наперечёт, а бабушке она же не отказывается немного помочь, ну это нормально. У бабушки сын есть, пусть он оплачивает сиделку. А если женщина поддастся чувству благодарности, то положит свои оставшиеся годы на уход за бабушкой. Да, жизнь непроста, и выбор делать приходится.Валерия(В то же время её невестка, которая с ней жила была, как в тюрьме. Не присядь, не приляг, делай то, что хочет свекровь, то есть 17 лет сама себе не хозяйка, приживалка. )- это где же вы такое вычитали? Хватит уж фантазировать, жила, как барыня ваша Даша, а как другому помощь понадобилась, так у нее времени нет. Просто Даша чмо неблагодарное, вот и все.LLuidmilaТак я и говорю, Вы не жили в такой ситуации. Не представляете, что это за жизнь. Со стороны всегда кажется так, как Вы описываете. По факту может знать только тот, кто был внутри. Причём возможно свекровь была прекрасной, а своей жизни не было. Это очень трудно выдержать.Виктор Белогорцевсгинь говенная и не вякайВалерияВиктор, это за что же вы меня так, вроде я вам не грубила, да и и Людмиле тоже не грубила, а если я высказала свое мнение, то разве это заслуживает такой грубости?)))Виктор Белогорцевмежду прочим, моя писанина была не в твой адрес, а той трусливой свинье которая запихала меня в ЧС и вякает матом в мой адрес ну а вы уж простите подлеца, что пишу без адреса, по другому ни какВалерияТогда извините))), просто ваше сообщение появилось под моим комментарием, вот я и приняла его за высказывание в мой адрес)))Комментировать
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