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Daily Mail: Ученые окончательно раскрыли древнюю тайну Стоунхенджа

Daily Mail: Ученые окончательно раскрыли древнюю тайну Стоунхенджа

Споры о предназначении знаменитого памятника древности до сих пор не окончены.Британские ученые утверждают, что окончательно  выяснили тайну Стоунхенджа, споры о предназначении которого не утихают до настоящего времени.

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