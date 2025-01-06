Daily Mail: Ученые окончательно раскрыли древнюю тайну Стоунхенджа

Споры о предназначении знаменитого памятника древности до сих пор не окончены.Британские ученые утверждают, что окончательно выяснили тайну Стоунхенджа, споры о предназначении которого не утихают до настоящего времени.
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