В ФСБ сообщили о росте активности спецслужб Украины возле границ РФ 

Спецслужбы Украины в последнее время стали наращивать разведывательную деятельность возле границ России, сообщил РИА Новости первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.
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