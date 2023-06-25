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Кот заплакал: почему ЕС медлит с конфискацией наших активов

Кот заплакал: почему ЕС медлит с конфискацией наших активов

Эксперты агентства Bloomberg сообщают: ЕС не может законным путём конфисковать замороженные российские активы.

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