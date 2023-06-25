Кот заплакал: почему ЕС медлит с конфискацией наших активов

Вооруженный мятеж Пригожина прямая трансляция: последние новости к этому часу — что происходит в России, Москве, Ростове, где Пригожин и где сейчас войска ЧВК Вагнера, реакция Путина и властей на бунт — фото и видео с места событий 24.06.2023