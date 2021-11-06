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В России наметилась нехватка профессиональных исполнителей на духовых

В России наметилась нехватка профессиональных исполнителей на духовых

Михаил Аркадьевич, куда исчезли оркестры, которые раньше выступали буквально каждый выходной во всех парках страны?Михаил Брызгалов: Сейчас в нашей стране существует довольно большой дефицит высокопрофессиональных исполнителей на духовых инструментах, а, как известно, в них нуждаются очень многие творческие коллективы: ведущие симфонические и духовые оркестры, камерные ансамбли, джазовые и эстрадные оркестры, любительские коллективы, военные оркестры, вузы, средние специальные учебные заведения, детские музыкальные школы и школы искусств.

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