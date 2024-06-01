Участник президентской гонки Соединённых Штатов Америки Робер Кеннеди-младший раскритиковал главу государства Джозефа Байдена из-за того, что он позволил киевскому режиму применять полученное от Вашингтона вооружение для того, чтобы атаковать регионы Российской Федерации.
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