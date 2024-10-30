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У «Юве» 16 ничьих в 30 матчах Серии А в 2024-м – больше всех в топ-5 лиг. Чаще играли вничью лишь в 1956-м

Матч с «Пармой» в 10-м туре Серии А завершился со счетом 2:2. В текущем календарном году «Ювентус» сыграл вничью в 16 из 30 матчей чемпионата Италии – больше, чем любой другой клуб из топ-5 лиг.

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