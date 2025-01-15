Лень, скука и бездействие: почему современные подростки ничего не хотят

Подростковый возраст считается одним из самых сложных периодов в жизни каждого человека. На этом этапе молодые люди сталкиваются с множеством вопросов и выборов, связанных с образованием, карьерой, личными отношениями и самопознанием.
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