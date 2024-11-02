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Бывшему топ-менеджеру была изменена мера пресечения - он был отпущен под домашний арест

Бывшему топ-менеджеру была изменена мера пресечения - он был отпущен под домашний арест

Бывшему топ-менеджеру челябинского завода изменена мера пресечения. После заключения сделки со следствием 72-летний Павел Ходоровский, который провел в СИЗО почти пять месяцев, теперь помещен под домашний арест сроком на шесть месяцев.

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