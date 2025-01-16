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В РФ создали комплекс «Сфера» для защиты жилых кварталов от дронов

В РФ создали комплекс «Сфера» для защиты жилых кварталов от дронов

Челябинский радиозавод «Полет» (входит в холдинг АИС госкорпорации «Ростех») разработал комплексную радиолокационную защиту от беспилотников, которая успешно прошла испытания на массовых городских мероприятиях и в зоне СВО, сообщают «Известия».

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