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Царьград

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На 7-летнего внука Дарьи Донцовой напала собака. Хозяин пса просто наблюдал

На 7-летнего внука Дарьи Донцовой напала собака. Хозяин пса просто наблюдал

Писательница Дарья Донцова рассказала о нападении собаки на её 7-летнего внука. Прямо у дома в селе Дубцы, где живёт семья.

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