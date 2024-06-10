Информация УВД по СВАО

03.06 – 07.06 Ирина Волк: В Москве задержали женщину, которая оставила своего малолетнего ребёнка на улице «В ночь на 2 июня в полицию поступило сообщение о том, что на улице Милашенкова обнаружена детская коляска с малолетним ребенком.