Букингемский дворец опровергает слухи о смерти Карла III: жив ли король Великобритании Елена ГалицкаяНовости о смерти короля Великобритании Карла III (Карла Чарльза) вызвали широкий резонанс в российских СМИ, однако Букингемский дворец настаивает на том, что монарх продолжает свои обязанности, сообщают журналисты сайта ftimes.
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