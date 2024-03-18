Букингемский дворец опровергает слухи о смерти Карла III: жив ли король Великобритании Елена ГалицкаяНовости о смерти короля Великобритании Карла III (Карла Чарльза) вызвали широкий резонанс в российских СМИ, однако Букингемский дворец настаивает на том, что монарх продолжает свои обязанности, сообщают журналисты сайта ftimes.