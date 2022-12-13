Энциклопедия Техники

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О новом проекте малых ракетных кораблей "Буян-М"

О новом проекте малых ракетных кораблей "Буян-М"

﻿﻿МРК - малые ракетные корабли - это так называемый "москитный флот". Тактика их применения широко использовалась в годы Первой мировой войны и действительно доказала свою эффективность.

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