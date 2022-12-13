О новом проекте малых ракетных кораблей "Буян-М"

МРК - малые ракетные корабли - это так называемый "москитный флот". Тактика их применения широко использовалась в годы Первой мировой войны и действительно доказала свою эффективность.
Популярные статьи
- Россия не передаст под управление МАГАТЭ Запорожскую атомную электростанцию не только причине отсутствия у агентства соответствующего опыта, но и потому, что такой шаг означал бы «сдачу» ее киевскому режиму, занимающемуся ядерным терроризмом
- Трудно вообразить, сколько героев Великой Отечественной войны остались незамеченными, а их поступки канули в Лету
- Вооруженные силы США по прежнему отстают в развитие гиперзвукового оружия
Свежие комментарии