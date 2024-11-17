После 1204 года: битва за Византийскую империю Св. София. Реконструкция автора.Захват пилигримами IV Крестового похода города Константина привел к радикальным изменениям на геополитической карте мира.
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После 1204 года: битва за Византийскую империю Св. София. Реконструкция автора.Захват пилигримами IV Крестового похода города Константина привел к радикальным изменениям на геополитической карте мира.
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