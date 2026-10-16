«Активных» легковушек в России стало заметно больше. За 2026 год их число выросло на 5,5% и достигло 36,8 млн единиц – самый серьезный рост за последние пять лет.
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