Поздравления танкистов 5-й отдельной гвардейской танковой бригады.В этом году удалось неплохо помочь боевым бурятам одной из лучших танковых частей страны.
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