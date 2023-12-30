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Поздравления танкистов 5-й отдельной гвардейской танковой бригады

Поздравления танкистов 5-й отдельной гвардейской танковой бригады

Поздравления танкистов 5-й отдельной гвардейской танковой бригады.В этом году удалось неплохо помочь боевым бурятам одной из лучших танковых частей страны.

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