В Королеве продолжается модернизация котельной

В микрорайоне Юбилейный городского округа Королев продолжается модернизация котельной №3/3А. Объект обеспечивает теплом и горячей водой 90 многоквартирных домов, 18 социальных учреждений и около 20 тысяч жителей.
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