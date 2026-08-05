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В Королеве продолжается модернизация котельной

В Королеве продолжается модернизация котельной

В микрорайоне Юбилейный городского округа Королев продолжается модернизация котельной №3/3А. Объект обеспечивает теплом и горячей водой 90 многоквартирных домов, 18 социальных учреждений и около 20 тысяч жителей.

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