МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Москва и Вашингтон, обсуждая вопросы стратегической стабильности и ядерного разоружения, не смогут абстрагироваться от ядерных потенциалов европейских стран.
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