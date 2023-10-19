Кто стоит в тени израильско-палестинского конфликта?

АНГЕЛ АНГЕЛ

За всем этим стоят англосаксы и жидомасоны... В их интересах стереть государство Израиль, чтобы контролировала данный регион Англия, которая в свое время утратила свое влияние там... Это всего навсего перераспределение между политико экономическими элитами сфер влияния и перераспределение финансовых потоков с природными ресурсами...