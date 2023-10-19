Василий Дандыкин оценил публикацию американского издания The Drive, что при атаке на Израиль боевики ХАМАС применили наработки ВСУ Павел Еськов На фото: палестинские боевики начали войну против Израиля, в который они проникли по воздуху, морю и суше из сектора Газа.
Кто стоит в тени израильско-палестинского конфликта?
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
За всем этим стоят англосаксы и жидомасоны... В их интересах стереть государство Израиль, чтобы контролировала данный регион Англия, которая в свое время утратила свое влияние там... Это всего навсего перераспределение между политико экономическими элитами сфер влияния и перераспределение финансовых потоков с природными ресурсами...
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