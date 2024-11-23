Астраханцы заказывают банковские карты чаще всего в офисы или на дом

ВТБ намерен до конца года расширить сеть логистических хабов в 2,5 раза – до 100 по всей стране. Это расширит зону покрытия сервиса доставки банковских продуктов и позволит отрабатывать 80% заказов клиентов менее чем за 24 часа.
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