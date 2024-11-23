Пункт-А
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пункт-А

45 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Астраханцы заказывают банковские карты чаще всего в офисы или на дом

Астраханцы заказывают банковские карты чаще всего в офисы или на дом

ВТБ намерен до конца года расширить сеть логистических хабов в 2,5 раза – до 100 по всей стране. Это расширит зону покрытия сервиса доставки банковских продуктов и позволит отрабатывать 80% заказов клиентов менее чем за 24 часа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх