Как приготовить булгур: простые рецепты на каждый день

Булгур – это вкусная и недорогая крупа, которая существует уже тысячи лет. Его легко приготовить, и получается теплое, сытное блюдо, которое можно использовать как гарнир или как основу для ваших собственных блюд.
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