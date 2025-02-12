Американский узник особого назначения: кто такой Александр Винник и за что в США его хотели посадить на 200 лет

Между Россией и США произошёл обмен гражданами. Александр Винник возвращается домой. Что известно об американском узнике, которого хотели посадить на 200 лет?Александр Винник, которого власти США подозревают в отмывании денег, вскоре будет освобождён и вернётся в Россию.