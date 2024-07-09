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Китай

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Киевская администрация заявила о гибели 17 человек из-за российского ракетного удара по украинской столице, МО РФ опровергло заявления Киева об ударе по гражданским объектам

Киев/Москва, 8 июля /Синьхуа/ -- Согласно предварительным данным Киевской городской военной администрации /КГВА/, как минимум 17 человек погибли, 41 получил ранения в понедельник в результате российского ракетного удара по Киеву.

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