Россия не ведет себя как жандарм или бюро добрых услуг на международной арене

Natalija Osminina

Россия начинает действовать прагматично. И отсюда вывод и в отношении Украины. Почему Россия должна освобождать хороших украинцев? Потому что те против бандеровцев? Похвально. Но почему должны за них умирать русские россияне? Те что, инвалиды, дети в концлагере? Или такие же здоровые мужики, у которых есть семьи, которые они должны защищать от бандеровцев? Если уж даже в Прибалтике начинают работать спящие ячейки ЗА ПРИСОЕДИНЕНИЕ К РОССИИ, то на Украине сам Бог велел. Вот сейчас СВО остановится в позиционных боях на территории 4-х освобожденных областей и "спящие ячейки" Украины должны начать гражданскую войну за свое право жить в России и с Россией.