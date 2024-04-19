АВТОР: РОМАН ГНАТЮК © ТАСС Американцы пытались стать жандармом по всему миру, везде навести порядок, пусть американский, но порядок.
Россия не ведет себя как жандарм или бюро добрых услуг на международной арене
Комментарии
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Natalija Osminina
Россия начинает действовать прагматично. И отсюда вывод и в отношении Украины. Почему Россия должна освобождать хороших украинцев? Потому что те против бандеровцев? Похвально. Но почему должны за них умирать русские россияне? Те что, инвалиды, дети в концлагере? Или такие же здоровые мужики, у которых есть семьи, которые они должны защищать от бандеровцев? Если уж даже в Прибалтике начинают работать спящие ячейки ЗА ПРИСОЕДИНЕНИЕ К РОССИИ, то на Украине сам Бог велел. Вот сейчас СВО остановится в позиционных боях на территории 4-х освобожденных областей и "спящие ячейки" Украины должны начать гражданскую войну за свое право жить в России и с Россией.
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