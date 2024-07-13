Россия снова удивила, на этот раз скоростью и количеством выпускаемых 152-мм. Оказалось, что мы недавно мы побили новый рекорд производства

Сегодня 683 прочитали Буквально только что в сеть просочилась информация о том, сколько на самом деле снарядов выпускаются на российских оборонных заводов и если пару лет назад это было не больше 400 тысяч штук в год, то сегодня, сегодня это число "головокружительно", как сказал целый министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас.
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