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Сегодня 683 прочитали Буквально только что в сеть просочилась информация о том, сколько на самом деле снарядов выпускаются на российских оборонных заводов и если пару лет назад это было не больше 400 тысяч штук в год, то сегодня, сегодня это число "головокружительно", как сказал целый министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас.

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