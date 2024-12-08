Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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«Прощай Сирия?»: что будет с российскими военными базами после бегства Асада

«Прощай Сирия?»: что будет с российскими военными базами после бегства Асада

Израиль бомбит Дамаск, США в Сирии бомбит ИГИЛ, турецкие танка на севере Сирии курдов калашматят! Кулаками машут самые заядлые партнёры.

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Комментарии
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ВК
Вячеслав Кормилицын
Да жаль, что Асад рухнул и это скажется на имидже России.
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5 час.
Алексей Горшков
А у меня - своя версия! Причём - &quot;алармистская&quot; не столько для нас, сколько для Запада! Британцы, шире - англосаксы, ещё шире - Запад, бывшие везде ПОЛНЫМИ ХОЗЯЕВАМИ - сейчас ... не сказать, чтобы проигрывают, а просто хватку ослабляют вследствие чего &quot;ВСЁ ВОЗВРАЩАЕТСЯ НА КРУГИ СВОЯ&quot;! Англосаксонский мир, ПОБЕДИВШИЙ ВСЕХ В ХХ ВЕКЕ (я считаю,что любимый мною СССР был только на втором месте, уважаемая мною Российская империя - вообще ПРОИГРАЛА, а потом превратилась в другую ипостась России - СССР), уже &quot;выдохся&quot;! А ведь ХХ век был ИХ ТРИУМФОМ: из ВСЕХ МИРОВЫХ ИМПЕРИЙ осталась ТОЛЬКО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ !!! Российская, Германская, Австро-Венгерская, Османская, даже Китайская - БЫЛИ УНИЧТОЖЕНЫ !!! И появление &quot;незалежных&quot; государств - типа Украины или Сирии -- на территориях погибших империй (с целью недопущения возрождения геополитических конкурентов) было прихотью победивших англосаксов... Мне кажется, что возродится что-то похожее на бывшие империи, только БЕЗ МОНАРХИЙ !!! В истории один век - мелочь, и некоторые бывшие империи (Российская, Китайская, Османская) возрождаются - может, и новом виде...
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Ты зачем из курятника кукарекаешь???
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