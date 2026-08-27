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Новости Тамбова

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Тамбовчане бьют тревогу из-за непрекращающегося сброса нечистот в Студенец и Цну

Тамбовчане бьют тревогу из-за непрекращающегося сброса нечистот в Студенец и Цну

В Тамбове уже три месяца сохраняется тревожная экологическая ситуация, связанная с непрекращающимся сбросом канализационных стоков в непосредственной близости от городского пляжа и садоводческих товариществ.

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